Чешский сенат счел слова Земана о Крыме "легитимацией агрессии"

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на специальном заседании в четверг обсудили высказывания президента страны Милоша Земана по поводу Крыма, сделанные во вторник на сессии ПАСЕ, и назвали их в своем постановлении "легитимацией агрессии", призвав при этом президента уважать внешнюю политику своей страны, сообщило республиканское радио.

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Этими высказываниями президент республики легитимирует агрессию, которая противоречит международному праву", — говорится в постановлении сената, поддержанном 38 из 47 присутствовавших членов верхней палаты парламента. Против проголосовали три сенатора, шестеро воздержались.

Как и в прошлом году, сенат снова призвал Земана к сдержанности в своих высказываниях. По мнению сенаторов, президент республики не должен подвергать угрозе союзнические обязательства и политическую ориентацию Чехии.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает исчерпанным инцидент с заявлением Земана, поскольку "и МИД, и премьер Чехии, и чешские парламентарии, все наши друзья сказали, что он (Земан) никак не презентует позицию Чехии".

Пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек, реагируя в четверг на постановление сената, в своем заявлении для СМИ отверг критику в адрес президента со стороны членов верхней палаты парламента.

"Господин президент аннексию Крыма не легализовал. Он выразил взвешенную и реалистичную позицию. Никакого отклонения от линии чешской внешней политики не произошло", — заявил Овчачек.