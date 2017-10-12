Прецедент. Итальянка получила отпуск по уходу за собакой

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Сотрудница римского университета смогла добиться выплаты зарплаты за два дня, которые она провела не на работе, а в заботе за питомцем, сообщает зоозащитная организация Лига противников вивисекции.

Собака женщины заболела и нуждалась в срочной операции. Одинокая хозяйка, не найдя другой возможности для того, чтобы быть рядом со своим домашним животным, обратилась к работодателю за двухдневным оплачиваемым отпуском. Сначала женщина получила отказ, но смогла добиться желаемого благодаря юридической поддержке зоозащитников и справке от ветеринара.

Те, в свою очередь, обратились к предыдущим решениям Кассационного суда, согласно которым отсутствие заботы о домашнем животном подпадает под понятие жестокого обращения с ним. Женщина смогла доказать, что совершила бы преступление, не останься она с собакой.

"Теперь тот, кто окажется в подобной ситуации, может использовать данный прецедент при наличии необходимых ветеринарных заключений. Это еще один важный шаг вперед. Он подчеркивает, как животные, которых держат не ради прибыли или производства, во всех смыслах являются членами семьи", — заявил глава Лига антививисекции Джанлука Феличетти.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

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