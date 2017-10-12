Мадрид дал Каталонии время до 16 октября прояснить вопрос о независимости

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости Украина. Правительство Испании потребовало от главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона до понедельника, 16 октября, прояснить, была ли провозглашена независимость региона, передает агентство Efe.

Отмечается, что если до четверга, 19 октября, Пучдемон не откажется от провозглашения независимости, то будет задействована 155 статья конституции Испании, которая предполагает приостановку самоуправления автономного сообщества.

Обе даты фигурируют в запросе, принятом в среду утром на заседании Совета министров Испании, который уже передан в женералитет, сообщает агентство.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Читайте также — Каталония: танцы вокруг независимости

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

Читайте также — Французская Каталония поддержала референдум: мы протестуем против Парижа

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".