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    Премьер Испании заявил о провале референдума по независимости Каталонии

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (141)

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    По мнению премьера Испании, проведенный в Каталонии референдум был "последним эпизодом для того, чтобы навязать независимость, которую мало кто хочет".
    Мариано Рахой
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    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Премьер Испании Мариано Рахой, выступая в парламенте, заявил, что референдум о независимости Каталонии, который власти автономного сообщества провели 1 октября, полностью провалился.

    "Референдум 1 октября полностью провалился. Никакой предполагаемый результат не может оправдать никакое политическое решение, и тем более независимость Каталонии", — сказал испанский премьер.

    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
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    Он добавил, что этот референдум был "последним эпизодом для того, чтобы навязать независимость, которую мало кто хочет".

    "Чтобы навязать свой проект, им нужно натравливать одних каталонцев на других. Перед угрозой государственного переворота ответ (правительства — ред.) был пропорциональным и полным", — заявил Рахой.

    Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая пока не имеет юридической силы.

    На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

    Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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