В США вырастили морковку-рекордсмен

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Американский фермер Кристофер Квалли вырастил морковь — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

Вес чудо-овоща — 10,18 килограмма, что на один килограмм и шесть граммов больше предыдущего рекордсмена.

Как рассказал сам фермер, ему удалось вырастить морковку-рекордсмена благодаря почве, семенам, погоде и конечно же удаче.

​Ранее сообщалось, о собаке-рекордсмене, сенбернаре Мочи, который живет в американском штате Южная Дакота. Собаку занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык в мире — 18,58 сантиметра.