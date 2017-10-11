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    В мире

    В США вырастили морковку-рекордсмен

    (обновлено: )5101
    Сообщается, что американский фермер Кристофер Квалли вырастил морковь, вес которой 10,18 килограмма, овощ стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.
    Самая большая в мире морковка
    GuinnessWorldRecords

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Американский фермер Кристофер Квалли вырастил морковь — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

    Вес чудо-овоща — 10,18 килограмма, что на один килограмм и шесть граммов больше предыдущего рекордсмена.

    Как рассказал сам фермер, ему удалось вырастить морковку-рекордсмена благодаря почве, семенам, погоде и конечно же удаче.

    ​Ранее сообщалось, о собаке-рекордсмене, сенбернаре Мочи, который живет в американском штате Южная Дакота. Собаку занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык в мире — 18,58 сантиметра.

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