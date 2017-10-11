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    Высший суд Каталонии считает незаконной декларацию о независимости

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (139)

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    Как говорится в сообщении суда, "ни закон о переходном периоде, приостановленный Конституционным судом, ни любая декларация – формальная или неформальная, прямая или косвенная - о независимости не имеют никаких юридических последствий".
    Митинги в Каталонии
    REUTERS Susana Vera

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Высший суд Каталонии признает не имеющей юридической силы декларацию о независимости автономного сообщества.

    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
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    "Ни закон о переходном периоде, приостановленный Конституционным судом, ни любая декларация – формальная или неформальная, прямая или косвенная — о независимости не имеют никаких юридических последствий", — говорится в заявлении административной коллегии Высшего суда Каталонии.

    Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон и другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

    Совет министров Испании 11 октября на экстренном заседании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

    Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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