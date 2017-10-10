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    Трамп предложил Тиллерсону померяться IQ

    (обновлено: )22
    Трамп предложил Тиллерсону помериться уровнями IQ. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что Тиллерсон якобы назвал президента "придурком".
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил госсекретарю Рексу Тиллерсону помериться уровнями IQ.

    Это произошло после того, как Тиллерсон якобы назвал президента "придурком". 

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    В комментарии изданию Forbes Трамп заявил, что не верит, что Тиллерсон оскорблял его.

    "Я думаю, что это фейковая новость. Но если он это сказал, я думаю, нам придется сравнивать тесты IQ. И я могу вам сказать, кто победит", — сказал президент США.

    Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одержим им.

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