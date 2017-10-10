Трамп предложил Тиллерсону померяться IQ

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил госсекретарю Рексу Тиллерсону помериться уровнями IQ.

Это произошло после того, как Тиллерсон якобы назвал президента "придурком".

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В комментарии изданию Forbes Трамп заявил, что не верит, что Тиллерсон оскорблял его.

"Я думаю, что это фейковая новость. Но если он это сказал, я думаю, нам придется сравнивать тесты IQ. И я могу вам сказать, кто победит", — сказал президент США.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одержим им.