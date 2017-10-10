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    Оно возвращается! Легендарное Тамагочи вновь поступит в продажу

    (обновлено: )14
    Обновленная версия любимой игрушки 90-х значительно меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Игрушка выпускается в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами.
    Тамагочи
    wikipedia

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Новая версия легендарных игрушек Тамагочи, которые представляют собой электронных домашних питомцев, вернется в продажу в США, сообщила во вторник газета Daily Mail.

    "Это получило такой невероятный отклик от фанатов по всему миру, что нас стали просить вернуть ее в США, что мы и сделали", — сообщил изданию представитель компании Bandai America.

    Evija Laivina
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    Обновленная версия любимой игрушки 90-х значительно меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Игрушка выпускается в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами.

    Предзаказ на Тамагочи можно сделать с 10 октября в интернет-магазине Amazon. Стоимость игрушки составляет 15 долларов. На полки обычных магазинов в США Тамагочи поступят 5 ноября. Игрушку можно будет приобрести во многих крупных сетях, включая Walmart, Target и Toys R Us.

    Thomas Samson / AFP
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    Как сообщил изданию представитель компании Bandai, в октября игрушка появится и на европейском рынке. Однако, чтобы приобрести электронного домашнего питомца, покупателям придется поспешить, так как партия ограничена.

    "Создано ограниченное количество специально для американского рынка. Их будет легко найти, но я определенно не стал бы ждать", — заявил представитель компании.

    Игрушка Тамагочи впервые появилась в 1996 году и быстро завоевала сердца людей. По всему миру было продано более 76 миллионов игрушек. В апреле компания Bandai вновь выпустила оригинальную версию Тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами.

    До сих пор новую игрушку можно было приобрести в Японии.

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