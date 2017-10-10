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10.10.201710:59
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    Польша объявила о создании "киберармии" за полмиллиарда долларов

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    Власти выделят на проект два миллиарда злотых (около 547 миллионов долларов), личный состав "киберармии" составит тысячу человек. Необходимость такого шага министр обороны Польши обосновал в том числе угрозой со стороны России.
    Государственный флаг Польши и флаг Североатлантического Альянса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил о создании отдельных войск для борьбы с угрозами в киберпространстве. Об этом он заявил на форуме Сybersec-2017 в Кракове, передает издание Dziennik.pl.

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
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    Власти выделят на проект два миллиарда злотых (около 547 миллионов долларов), личный состав "киберармии" составит тысячу человек. Необходимость такого шага министр обосновал в том числе угрозой со стороны России.

    "Группы людей проводят массовые информационные или, лучше сказать, дезинформационные кампании", — сказал Мачеревич, обвинив российских хакеров в попытке повлиять на ход голосования во время референдума о независимости Каталонии.

    "Мы осознаем, насколько значительна ответственность Польши, учитывая ее ключевую роль на восточном фланге НАТО", — добавил он.

    Американские и европейские политики неоднократно заявляли, что Москва использует хакеров для влияния на политику западных стран. Главные обвинения касаются предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США и Франции. Российские власти эти обвинения отвергали, называя их бездоказательными.

     

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