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    Полиция не нашла свидетельств, что у стрелка в Лас-Вегасе был сообщник

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (48)

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    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В результате атаки погибли 59 человек,включая самого стрелка - Стивена Пэддока.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Полиция не обнаружила свидетельств того, что у Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 58 человек, был сообщник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Кларк в штате Невада Джозефа Ломбардо.

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    Телеканал отмечает, что полиция не обнаружила "никаких свидетельств, демонстрирующих, что там был второй стрелок".

    Смотрите также: Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ. 

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