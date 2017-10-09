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    ПАСЕ не смогла выбрать главу ассамблеи

    (обновлено: )29
    Исполняющий обязанности председателя ПАСЕ Роджер Гейл сообщил, что всего была подана 191 бюллетень, один недействителен: "Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства".
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 9 октября, на своей осенней сессии не смогла выбрать во втором туре нового главу ассамблеи, третий тур состоится во вторник утром.

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    Исполняющий обязанности председателя ПАСЕ Роджер Гейл сообщил, что "всего была подана 191 бюллетень, один недействителен. Абсолютное большинство — 152. За Кириакидес — 121 голос, Зингерис — 69".

    "Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства", — подытожил Гейл.

    "Мы завтра с утра проведем дальнейший тур голосования", — сказал он, пояснив, что в нем для победы достаточно простого большинства.

    После добровольной отставки Педро Аграмунта на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были предложены следующие кандидатуры: Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).

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