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    Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз в США

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (308)

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    Согласно заявлению посольства Турции в США, последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала.
    Флаги Турции и США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам, зеркально ответив на аналогичный шаг Вашингтона.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

    "Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США ", — говорится в заявлении посольства Турции в США, опубликованном в Twitter.

    В среду турецкий суд арестовал Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.

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