В Китае наказали более миллиона чиновников за коррупцию

GREG BAKER / AFP

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Китае только за последние пять лет были наказаны 1 миллион 300 тысяч чиновников, которые были уличены в коррупции, сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, передает Радио Свобода.

Отмечается, что все эти чиновники – члены правящей партии.

Среди наказанных 650 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и посёлков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления. Каким именно наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.

"С ноября 2012 года надзорные органы Китайской Народной Республики проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования", — говорится в заявлении комиссии.

Как сообщалось ранее, суды в Китае в 2016 году приговорили 2 тысячи 862 человек по обвинению в коррупции.