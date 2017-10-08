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    В мире

    В Китае наказали более миллиона чиновников за коррупцию

    (обновлено: )16
    Среди наказанных чиновников 650 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и посёлков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления.
    Флаг Китая
    GREG BAKER / AFP

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Китае только за последние пять лет были наказаны 1 миллион 300 тысяч чиновников, которые были уличены в коррупции,  сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, передает Радио Свобода.

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    Отмечается, что все эти чиновники – члены правящей партии. 

    Среди наказанных 650 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и посёлков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления. Каким именно наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.

    "С ноября 2012 года надзорные органы Китайской Народной Республики проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования", — говорится в заявлении комиссии.

    Как сообщалось ранее, суды в Китае в 2016 году приговорили 2 тысячи 862 человек по обвинению в коррупции.

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