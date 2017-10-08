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    Посол США: связи между Штатами и Россией – "самые сложные в мире"

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    По мнению Хантсмана, сейчас связи между США и Россией – "самые сложные в мире". Своей главной целью на посту посла он считает восстановление отношений Вашингтона и Москвы.
    Джон Хантсман
    Голос Америки

    КИЕВ, 8 окт —  РИА Новости Украина. Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что восстановление суверенитета Украины над всей территорией страны стало бы "важным первым шагом" к улучшению отношений между Штатами и Россией, передает Deutsche Welle.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: Европа ослабла, судьбу Украины решают РФ и США

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    По мнению Хантсмана, сейчас связи между США и Россией – "самые сложные в мире". Своей главной целью на посту посла он считает восстановление отношений Вашингтона и Москвы. 

    "Мы не должны думать, что это произойдет легко или быстро. Но я полагаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем преодолеть кризис и начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов", — добавил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп в середине июля выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в РФ. 

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