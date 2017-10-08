В британском правительстве планируются перестановки, Джонсона могут уволить

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КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность в ближайшее время осуществить перестановку в Кабинете министров, в рамках которой министр иностранных дел страны Борис Джонсон может лишиться своего поста, сообщает газета Times, беседовавшая с премьером.

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"Прятки от вызовов никогда не были в моем стиле, я и сейчас не собираюсь делать это. Я – премьер-министр, и часть моей работы – убедиться в том, что в моем кабинете всегда работают лучшие люди", — сказала Мэй в ответ на вопрос журналиста о судьбе Джонсона.

Газета добавляет, что такое заявление премьера представляет собой "ясный сигнал о том, что Мэй готова привести новые таланты, которые заменят потерпевших неудачу министров и блокировать тех, кто создавал ей трудности".

По данным источников издания в Консервативной партии, Мэй планирует провести перестановки после заседания Европейского совета, которое пройдет 19-20 октября.

В интервью газете Мэй также призналась, что переживает "неприятные" времена, однако сдаваться не собирается. "Я очень целеустремленный человек. Я не тот, кто сдается", — подчеркнула она.

Британский премьер также отметила, что не беспокоилась за собственную безопасность, когда ее выступление на съезде Консервативной партии в Манчестере было прервано пранкером. Мэй выступила в защиту офицеров полиции, обеспечивавших порядок на мероприятии. "Я им полностью доверяю", — заключила политик.

Выступление британского премьера на съезде Консервативной партии в Манчестере 4 сентября было ненадолго прервано появлением в первых рядах зала мужчины, пытавшегося вручить премьеру анкету P45, заполняемую при увольнении. Мужчина, которого быстро сопроводили к выходу сотрудники охраны, назвался Саймоном Брэдшоу, однако это был комик и пранкер Ли Нельсон.