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    СМИ сообщили, что было написано в записке стрелка из Лас-Вегаса

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (47)

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    Сотрудник полиции Лас-Вегаса Дэйв Ньютон в передаче 60 Minutes рассказал, что заметил записку на прикроватной тумбочке, стоявшей у окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Записка, обнаруженная в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса, содержит расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы убить как можно больше людей, сообщает телеканал CBS.

    Президент США Дональд Трамп приехал в среду на несколько часов в Лас-Вегас, чтобы встретиться с работниками экстренных служб и пострадавшими в результате стрельбы
    REUTERS Kevin Lamarque
    Трамп в Лас-Вегасе: напряжение нарастает

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    Новые подробности дела раскрыли телеканалу трое полицейских, которые штурмовали номер стрелка Стивена Пэддока и первыми увидели его тело и арсенал его оружия. Сотрудник полиции Лас-Вегаса Дэйв Ньютон в передаче 60 Minutes рассказал, что заметил записку на прикроватной тумбочке, стоявшей у окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.

    "Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели", — сообщил полицейский.

    dailymail.co.uk
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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