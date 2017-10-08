СМИ сообщили, что было написано в записке стрелка из Лас-Вегаса

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Записка, обнаруженная в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса, содержит расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы убить как можно больше людей, сообщает телеканал CBS.

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Новые подробности дела раскрыли телеканалу трое полицейских, которые штурмовали номер стрелка Стивена Пэддока и первыми увидели его тело и арсенал его оружия. Сотрудник полиции Лас-Вегаса Дэйв Ньютон в передаче 60 Minutes рассказал, что заметил записку на прикроватной тумбочке, стоявшей у окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.

"Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели", — сообщил полицейский.

dailymail.co.uk Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.