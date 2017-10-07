Житель Канады выиграл в лотерею более $31 млн

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Житель канадской провинции Онтарио в пятницу выиграл в лотерее Lotto Max 31,3 миллиона долларов, сообщается на сайте Lottery Canada.

В каком городе был приобретен выигрышный билет, не уточняется.

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Кроме того, отмечается, что в ходе розыгрыша также был приобретен один билет с выигрышем 347 тысяч долларов и 101 билет номиналом более трех тысяч долларов. Сумма всех выигрышей составила около 40 миллионов долларов.

В августе организаторы лотереи Powerball назвали обладательницу выигрыша в 758,7 миллиона долларов — ею стала медработник из Массачусетса Мэвис Уончик.