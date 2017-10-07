ДТП в Лондоне не было терактом - полиция

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Чрезвычайное происшествие на западе Лондона, при котором пострадали 11 человек, не было терактом, это дорожно-транспортное происшествие, заявила полиция.

"Инцидент не расследовался как акт терроризма. Это было дорожно-транспортное происшествие, столкновение", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении лондонской полиции.

В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.