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    ДТП в Лондоне не было терактом - полиция

    (обновлено: )20
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/afrazhaowang

    КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Чрезвычайное происшествие на западе Лондона, при котором пострадали 11 человек, не было терактом, это дорожно-транспортное происшествие, заявила полиция.

    "Инцидент не расследовался как акт терроризма. Это было дорожно-транспортное происшествие, столкновение", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении лондонской полиции.

    В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.

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