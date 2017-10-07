наверх
07.10.201719:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Назначена дата выборов нового главы ПАСЕ

    (обновлено: )55
    Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября. На эту должность выдвинуты две кандидатуры. Глава ассамблеи будет избран тайным голосованием на открытии сессии.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выберет нового главу в понедельник, 9 октября, предложены две кандидатуры, говорится в сообщении пресс-службы ассамблеи, поступившем в РИА Новости.

    "В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября", — отмечается в сообщении.

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Стеллы Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы. По данным ПАСЕ, новый глава ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

    В ходе октябрьской сессии, открывающейся в понедельник, Аграмунта собирались отстранить официально через голосование. Для этого в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

    Читайте также: Украина пошла в атаку. Рудяков о требованиях импичмента председателю ПАСЕ

    В минувшую пятницу стало известно, что Педро Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ официально подтвердила этот факт, сообщив, что и.о. председателя станет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее.

    По правилам ассамблеи, "если один или несколько кандидатов будут представлены не менее чем за 48 часов до открытия сессии, новый президент может быть избран на предстоящей сессии". По сложившейся в ПАСЕ традиции председателями становятся по очереди представители шести основных партий в ассамблее. Сейчас очередь группы Европейской народной партии (к ней принадлежал Аграмунт, чей срок на посту председателя должен был длиться до января следующего года).

    Ранее Аграмунт сообщил, что "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, заявлял он, это украинские депутаты, а также социалисты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первые кадры с места наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017. Видео
    Европу атакуют: наезд на пешеходов в Лондоне
    "Операция дезинтеграция". Политолог об инициативах Порошенко по Донбассу. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина покупает продукты. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись