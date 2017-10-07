Назначена дата выборов нового главы ПАСЕ

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выберет нового главу в понедельник, 9 октября, предложены две кандидатуры, говорится в сообщении пресс-службы ассамблеи, поступившем в РИА Новости.

"В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Стеллы Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы. По данным ПАСЕ, новый глава ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

В ходе октябрьской сессии, открывающейся в понедельник, Аграмунта собирались отстранить официально через голосование. Для этого в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

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В минувшую пятницу стало известно, что Педро Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ официально подтвердила этот факт, сообщив, что и.о. председателя станет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее.

По правилам ассамблеи, "если один или несколько кандидатов будут представлены не менее чем за 48 часов до открытия сессии, новый президент может быть избран на предстоящей сессии". По сложившейся в ПАСЕ традиции председателями становятся по очереди представители шести основных партий в ассамблее. Сейчас очередь группы Европейской народной партии (к ней принадлежал Аграмунт, чей срок на посту председателя должен был длиться до января следующего года).

Ранее Аграмунт сообщил, что "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, заявлял он, это украинские депутаты, а также социалисты.