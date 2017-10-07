ООН: нужно запретить рекламу колдовства и не убивать "ведьм"

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Более 100 экспертов ООН и других международных организаций приняли документ, в котором определили ряд эффективных способов предотвращения нарушений прав человека, связанных с "порочной практикой" колдовства.

В ряде стран эта сфера жизни человека связана с убийствами людей. Эксперты ООН рекомендовали государствам укрепить контроль за деятельностью традиционных целителей и запретить рекламу колдунов, в том числе в газетах, сообщает сайт ООН.

"Любые меры должны отражать подход, основанный на соблюдении прав человека, быть всеобъемлющими. При выработке таких мер правительства должны сотрудничать с местными общинами и гражданским обществом", — подчеркнули эксперты в резюме своих предложений, выработанных в ходе рабочего совещания, проведенного в Женеве.

Правозащитники рассмотрели весь спектр проблем, связанных с колдовством. В частности, обсуждались меры, призванные покончить с насилием в отношении людей с альбинизмом. В некоторых странах альбиносов убивают и калечат для того, чтобы заполучить части их тел, которые, согласно бытующему поверью, обладают магической силой.

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард выступила с резким осуждением убийств, связанных с колдовством, в том числе убийств так называемых "ведьм". Во многих странах мира сохраняется вера в их магическую силу. Поступают многочисленные сообщения о том, что женщин, просто заподозренных в колдовстве, убивали без какого-либо суда. Нередко в колдовстве обвиняют даже детей.

"Обвинение в колдовстве — само по себе является проявлением психологического насилия, которое сопровождается физическими нападениями немыслимой жестокости, которые могут быть квалифицированы как пытки", — заявила специальный представитель по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш.

Она добавила, что зачастую такие акты насилия находятся вне поля зрения общественности и остаются безнаказанными.

Ранее сообщалось, что эпидемия холеры на Гаити привела, в том числе, к тому, что верящие в магию и колдовство местные жители стали преследовать "ведьм" и "колдунов" из числа своих соотечественников, погибли как минимум 45 человек.