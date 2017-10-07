Автомобиль врезался в военных на базе ВС США, есть погибшие и раненые

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в группу военных на тренировочной военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson) в штате Южная Каролина, два человека погибли, шесть ранены, сообщило командование базы.

В результате наезда военного транспортного средства, модификация которого не уточняется, в строй военных, два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

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Подробности инцидента не приводятся.

Как сообщил официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, в сентябре сообщалось, что военнослужащий США погиб во время учений на базе Форт-Брэгг.