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    Автомобиль врезался в военных на базе ВС США, есть погибшие и раненые

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    По данным командования базы Форт Джексон, в результате наезда военного транспортного средства два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.
    Американские военные. Архивное фото
    RIA News Владимир Пирогов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в группу военных на тренировочной военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson) в штате Южная Каролина, два человека погибли, шесть ранены, сообщило командование базы.

    В результате наезда военного транспортного средства, модификация которого не уточняется, в строй военных, два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

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    Подробности инцидента не приводятся.

    Как сообщил официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.

    Напомним, в сентябре сообщалось, что военнослужащий США погиб во время учений на базе Форт-Брэгг. 

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