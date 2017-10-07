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    Стрелок из Лас-Вегаса неоднократно посещал страны Ближнего Востока

    Тема:

    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (46)

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    Стивен Пэддок побывал более чем в 20 круизах, которые включали посещения портов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании, Испании, Италии и Греции.
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок
    Скриншот dailymail.co.uk

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок неоднократно бывал в морских круизах, во время которых посещал Ближний Восток, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk
    Появились фото из гостиничного номера массового убийцы из Лас-Вегаса

    Всего Пэддок побывал более чем в 20 круизах, которые включали посещения портов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании, Испании, Италии и Греции. Во многих поездках мужчину сопровождала его подруга Мэри Лу Дэнли.

    Несмотря на посещение Пэддоком стран Ближнего Востока, следователи все еще не нашли никаких доказательств его связи с террористической группировкой ИГ. Заядлого игрока Пэддока могли привлечь в путешествия казино, которыми оборудованы большинство круизных теплоходов, отмечает телеканал.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Смотрите также: Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ. 

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