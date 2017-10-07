Трамп пожелал Хантсману удачи в восстановлении отношений с РФ

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп провел встречу с новым послом в РФ Джоном Хантсманом, чтобы пожелать ему удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего хорошего по их приезду в Москву для представления Соединенных Штатов и в работе по улучшению наших отношений с Россией", — сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу.

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Ранее СМИ сообщали, что кандидат на должность посла США в РФ Джон Хантсман имеет бизнес в Украине.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.