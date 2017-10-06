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    Стрелок из Лас-Вегаса оставил в гараже отеля заминированный автомобиль

    Тема:

    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (45)

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    По данным СМИ, в автомобиле Стивена Пэддока было обнаружено более 20 килограммов взрывчатки и два чемодана с боеприпасами. Следователи полагают, что стрелок собирался взорвать авто.
    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    Associated Press Marcio Jose Sanchez

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок, убивший 58 посетителей фестиваля, оставил в гараже отеля заминированный автомобиль, сообщает телеканал CNN.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
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    По сообщению телеканала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в автомобиле Пэддока было обнаружено более 20 килограммов взрывчатки и два чемодана с боеприпасами. По мнению следователей, злоумышленник планировал подорвать автомобиль в случае обстрела.

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    Как сообщает телеканал NBC, кадры видеонаблюдения показывают, что кто-то открывал номер Пэддока карточкой-ключом, пока его автомобиля не было в гараже.

    Кроме того, в комнате стрелка было обнаружено зарядное устройство, которое не подходит ни к одному из мобильных телефонов, принадлежавших Пэддоку.

    nbcnews.com
    Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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    Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ. 

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