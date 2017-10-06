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    Пентагон назвал цель коалиции США в Сирии

    (обновлено: )113
    В Министерстве обороны Соединенных Штатов сообщили, что миссия коалиции в Сирии – борьба с ИГ и предотвращение его возвращения в освобожденные районы.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Цель коалиции США в Сирии – борьба с ИГ, любые заявления об обратном "нелепы", сказал РИА Новости представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления минобороны РФ.

    Флаг сирийской оппозиции в городе Азаз на севере Алеппо
    REUTERS Khalil Ashawi
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    "Миссия коалиции в Сирии – борьба с ИГ и предотвращение его возвращения в освобожденные районы. Любые заявления об обратном – нелепы", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, "силы США работают на сирийской территории, работают под руководством властей с целью борьбы с терроризмом и продолжат консультировать и помогать партнерским силам до тех пор, пока ИГ остается" явной или скрытой угрозой.

    "Коалиция продолжает свою работу по подготовке партнерских сил в районе трех границ (Сирии, Ирака и Иордании – ред.) как часть своей кампании по борьбе с ИГ по всей Сирии и Ираку. Силы коалиции продолжают проводить патрулирование из Эт-Танфе для обучения и подготовки "Магавир Эс-Саура" (MaT) для операций по борьбе с ИГ", — пояснили в Пентагоне.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды террористической группировки "Исламское государство". Как отметил Конашенков, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии".

    По его словам, за полгода существования военной базы США на сирийско-иорданской границе не известно ни об одной операции американцев против боевиков ИГ.

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