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    В мире

    В игре про Бэтмена нашли фотографию убитого российского посла

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    Фото посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году, использовали в игре Batman: The Enemy Within. Речь идет о снимке, сделанном сразу после нападения.
    На месте покушения на посла РФ в Турции Андрея Карлова (лежит на полу)
    @Hurriyet

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. МИД России будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    "Сделаем всё, чтобы фотография была исключена", — сказала она РИА Новости.

    Ранее стало известно, что фото Карлова, убитого в Анкаре в  2016 году, использовали в игре Batman: The Enemy Within. Речь идет о снимке, сделанном сразу после нападения. На то, что разработчики игры из компании Telltate использовали эту фотографию, обратил внимание пользователь Twitter c ником Bro Team Pill.

    Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

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