Поляку вынесли приговор за сожжение чучела, изображающего еврея

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Суд польского Вроцлава приговорил местного жителя Петра Рыбака к 3 месяцам домашнего ареста за публичное сожжение чучела, символизирующего еврея.

Инцидент произошел в ноябре 2015 года во время манифестации против приема беженцев на центральном рынке Вроцлава. Чучело с флагом Евросоюза в руке было наряжено в характерную еврейскую одежду. В интернете была распространена видеозапись, на которой видно, как мужчина поливает куклу горючей жидкостью, после чего поджигает. Никто из присутствовавших, в том числе сотрудники правоохранительных органов, не вмешивались в происходящее.

Изначально подсудимый был приговорен к 10 месяцам тюрьмы, но защита подала апелляцию. "Суд Вроцлава, рассмотрев апелляцию, приговорил обвиняемого к трем месяцам лишения свободы", — сообщает телеканал TVN24.

При этом суд удовлетворил ходатайство осужденного и позволил ему отбывать наказание под домашним арестом. Адвокат Рыбака сообщил, что его клиент хочет как можно скорее начать отбывать наказание и уже обратился в специализированную организацию, предоставляющую электронные браслеты.

Сам осужденный ранее пояснял, что сожженное им чучело символизировало американского миллиардера Джорджа Сороса, который, по его мнению, виновен в наплыве мигрантов в Европу.