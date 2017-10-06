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    Назначен временный председатель ПАСЕ

    (обновлено: )6801
    После отставки Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально подтвердила отставку Педро Аграмунта, исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл, говорится в заявлении Ассамблеи, поступившем в РИА Новости.

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    "Педро Аграмунт сегодня объявил о своей отставке с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, предложение о его смещении было запланировано для обсуждения на пленарном заседании в Страсбурге 9 октября, однако дискуссия теперь не состоится.

    "После отставки самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента", — отмечается в документе. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи.

    В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. С июня функции председателя ПАСЕ исполняются 19 вице-президентами организации.

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    Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.

    Ранее Аграмунт сообщил, что "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, заявлял он, это украинские депутаты, а также социалисты.

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