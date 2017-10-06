Назван лучший бар мира

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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Лучшим в мире баром по версии The Worl'ds 50 Best Bars 2017 (аналога "Оскара" в отрасли), назван лондонский American Bar. Как отмечается на сайте премии, расположенное в отеле Savoy заведение, вот уже 125 лет находится в авангарде мировой коктейльной культуры.

Второе место в списке заняло еще одно лондонское место — Dandelyan в отеле Mondrian. На третьей строчке рейтинга разместился нью-йоркский The Nomad.

Также в десятку лидеров вошли заведения из Афин, Сингапура и Шанхая.