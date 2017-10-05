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    В мире

    Женщина за рулем впервые погибла в Саудовской Аравии

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    Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, он госпитализирован с травмами. Пока указ, разрешающий женщинам королевства водить, не вступил в силу. До это времени вождение и обучение вождению незаконно.
    На месте ДТП в Саудовской Аравии
    twitter.com/gulf_news

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Подданная Саудовской Аравии погибла за рулем автомобиля, это первый подобный случай с тех пор, как в королевстве вышел указ о разрешении водить женщинам, сообщает издание Gulf News.

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    Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, который давал ей инструкции, однако она врезалась в бетонную стену. Женщина погибла на месте, мужчина с травмами доставлен в госпиталь. Автомобиль принадлежал супругу погибшей.

    В сентябре король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам королевства водить, и велел сформировать специальную комиссию из представителей различных ведомств для выполнения этого решения. Ожидается, что все приготовления к появлению женщин за рулем автомобилей на дорогах королевства будут закончены к июню 2018 года.

    Ранее на этой неделе произошло ещё одно ДТП с участием женщины-водителя в Саудовской Аравии. В понедельник представительница слабого пола врезалась на машине в грузовик, в результате чего пострадала сама, а пассажир 13 лет погиб.

    Власти предупредили женщин, чтобы те воздержались от вождения до тех пор, пока указ не вступит в силу. До это времени вождение и обучение вождению незаконно.

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