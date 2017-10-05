Стрелок из Лас-Вегаса планировал скрыться после бойни

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Стрелок из Лас-Вегаса (штат Невада) Стивен Пэддок, устроивший бойню в ночь с воскресенья на понедельник, планировал скрыться, об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо, чья пресс-конференция была опубликована телеканалом CBS News.

"Да", — заявил шериф, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо свидетельства того, что Пэддок рассчитывал сбежать. При этом шериф не стал уточнять, как именно стрелок планировал это сделать.

Шериф Ломбардо также сообщил, что в машине стрелка были найдены десять небольших контейнеров общим весом порядка 4,5 килограмма, в которых находилось взрывчатое вещество таннерит, и два ящика с той же взрывчаткой, каждый из которых весил порядка 9 килограммов. Кроме того, в автомобиле были найдены около 1,6 тысячи патронов.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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