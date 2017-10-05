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    Территорию Сирии объявили на 90% освобожденной от террористов

    (обновлено: )13120
    Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки "Исламское государство" возвращаются домой, являются аэропорты Турции, государств Балкан и Восточной Европы, а также Швейцарии, сообщил руководитель АТЦ СНГ.
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    пресс-служба президента Сирии | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Территория Сирии сегодня на 90% освобождена от террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

    "По оценкам военных, сегодня от террористических формирований освобождено 90% территории Сирийской Арабской Республики, что является очень важным позитивным результатом", — сказал он.

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    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

    Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) возвращаются домой, являются аэропорты Турции, государств Балкан и Восточной Европы, а также Швейцарии, добавил Новиков.

    "Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства (как СНГ, так и Евросоюза) теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта. Фактически это означает использование пересадочных рейсов из Турции в аэропорты городов стран Содружества (СНГ – ред). Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут", — сказал он.

    Собеседник агентства добавил, что в качестве транзитных стран террористами также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени – Румыния и Швейцария.

    Напомним, 1 октября российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Также сообщалось о гибели в конце сентября в Сирии российского генерала Валерия Асапова.

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