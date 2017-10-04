Китаец пытался провезти в чемодане 50 ядовитых змей

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Китайский контрабандист пытался провезти в чемодане 50 ядовитых змей в провинции Чжэцзян, сообщает местная газета Цяньцзян Ваньбао.

Полиция остановила мужчину перед тем, как он успел сесть с опасным багажом на поезд.

По словам задержанного, он специально приехал на восток Китая, чтобы купить 4 кг гадюк по совету друга.

"Мне сказали, что тут змеи дешевле", — заявил контрабандист. По его словам, змеи нужны были для приготовления целебного "змеиного вина" — лекарственного алкогольного напитка в традиционной китайской медицине. В настоящее время пресмыкающихся передали местному природоохранному бюро.

Согласно китайскому законодательству, торговля дикими змеями нелегальна в Китае. А провоз опасного груза в общественном транспорте наказывается большими штрафами.

scmp.com Китайский контрабандист был задержан при попытке провезти в чемодане 50 ядовитых змей в провинции Чжэцзян

Напомним, в августе жительницу села Каменка Олевского района Житомирской области во время похода в лес укусила гадюка, пострадавшую госпитализировали.