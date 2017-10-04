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    Китаец пытался провезти в чемодане 50 ядовитых змей

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    Согласно китайскому законодательству, торговля дикими змеями нелегальна в Китае. А провоз опасного груза в общественном транспорте наказывается большими штрафами.
    Китайский контрабандист был задержан при попытке провезти в чемодане 50 ядовитых змей в провинции Чжэцзян
    scmp.com

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Китайский контрабандист пытался  провезти в чемодане 50 ядовитых змей в провинции Чжэцзян, сообщает местная газета Цяньцзян Ваньбао.

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    Полиция остановила мужчину перед тем, как он успел сесть с опасным багажом на поезд.

    По словам задержанного, он специально приехал на восток Китая, чтобы купить 4 кг гадюк по совету друга.

    "Мне сказали, что тут змеи дешевле", — заявил контрабандист. По его словам, змеи нужны были для приготовления целебного "змеиного вина" — лекарственного алкогольного напитка в традиционной китайской медицине. В настоящее время пресмыкающихся передали местному природоохранному бюро.

    Согласно китайскому законодательству, торговля дикими змеями нелегальна в Китае. А провоз опасного груза в общественном транспорте наказывается большими штрафами.

    scmp.com
    Китайский контрабандист был задержан при попытке провезти в чемодане 50 ядовитых змей в провинции Чжэцзян

    Напомним, в августе жительницу села Каменка Олевского района Житомирской области во время похода в лес укусила гадюка, пострадавшую госпитализировали.

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