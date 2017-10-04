Европарламент призвал Совет ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию в поддержку присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Юридически обязывающая директива ЕП призывает Совет ЕС "быстро приступить к принятию решения" о вхождении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

В конце сентября Еврокомиссия также призвала к этому решению страны-члены Евросоюза. Ранее председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер заявил, что сейчас самое время включить эти две страны в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы ЕС.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути присоединения к безвизовой зоне.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.