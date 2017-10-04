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    Европарламент призвал Совет ЕС принять Болгарию и Румынию в Шенген

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    Юридически обязывающая директива ЕП призывает Совет ЕС "быстро приступить к принятию решения" о вхождении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию в поддержку присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

    Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии.

    Флаг Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Юридически обязывающая директива ЕП призывает Совет ЕС "быстро приступить к принятию решения" о вхождении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

    В конце сентября Еврокомиссия также призвала к этому решению страны-члены Евросоюза. Ранее председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер заявил, что сейчас самое время включить эти две страны в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы ЕС.

    Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути присоединения к безвизовой зоне.

    Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.

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