Yahoo сообщила о краже данных 3 млрд пользователей

Видеоканал euronews (на русском) на Youtube Хакеры похитили данные 500 млн пользователей Yahoo! Число пользователей Yahoo, которых затронула хакерская атака 2013 года, составило не один миллиард, а три миллиарда, сообщила родительская компания Oath/Verizon.

"Недавно компания получила новые данные, и теперь, после расследования, в котором помогали сторонние судебные эксперты, считает, что все пользователи Yahoo пострадали в результате кражи (информации – ред.) в августе 2013 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украденная информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей.

В декабре 2016 года Yahoo заявила, что в ходе хакерской атаки в 2013 году злоумышленники могли похитить данные более 1 миллиарда пользователей.