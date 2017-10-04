Yahoo сообщила о краже данных 3 млрд пользователей

"Недавно компания получила новые данные, и теперь, после расследования, в котором помогали сторонние судебные эксперты, считает, что все пользователи Yahoo пострадали в результате кражи (информации – ред.) в августе 2013 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украденная информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей.
В декабре 2016 года Yahoo заявила, что в ходе хакерской атаки в 2013 году злоумышленники могли похитить данные более 1 миллиарда пользователей.