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04.10.201710:44
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    В мире

    Yahoo сообщила о краже данных 3 млрд пользователей

    (обновлено: )74
    Украденная информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей, сообщили в американской компании Yahoo.
    Логотип почты Yahoo отображается на экране смартфона
    REUTERS Dado Ruvic

    Хакеры похитили личные данные 500 миллионов пользователей Yahoo! Видео
    Видеоканал euronews (на русском) на Youtube
    Хакеры похитили данные 500 млн пользователей Yahoo!
    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Число пользователей Yahoo, которых затронула хакерская атака 2013 года, составило не один миллиард, а три миллиарда, сообщила родительская компания Oath/Verizon.

    "Недавно компания получила новые данные, и теперь, после расследования, в котором помогали сторонние судебные эксперты, считает, что все пользователи Yahoo пострадали в результате кражи (информации – ред.) в августе 2013 года", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что украденная информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей.

    В декабре 2016 года Yahoo заявила, что в ходе хакерской атаки в 2013 году злоумышленники могли похитить данные более 1 миллиарда пользователей.

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