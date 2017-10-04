СМИ сообщили подробности из жизни стрелка из Лас-Вегаса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Устроивший бойню в ночь на понедельник стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок в последние недели перед стрельбой был увлечен азартными играми и делал ставки на суммы, достигающие 30 тысяч долларов в день, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что ежедневно Пэддок играл в казино Лас-Вегаса, ставки превышали десять тысяч долларов и иногда достигали 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что стрелок отправил 100 тысяч долларов на Филиппины.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.