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    СМИ сообщили подробности из жизни стрелка из Лас-Вегаса

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (36)

    (обновлено: )119
    По данным СМИ, ежедневно Стивен Пэддок играл в казино Лас-Вегаса, ставки превышали десять тысяч долларов и иногда достигали 30 тысяч.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Устроивший бойню в ночь на понедельник стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок в последние недели перед стрельбой был увлечен азартными играми и делал ставки на суммы, достигающие 30 тысяч долларов в день, сообщает телеканал NBC.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS
    Лас-Вегас после шока - Стивен Пэддок вошел в историю США на крови

    Сообщается, что ежедневно Пэддок играл в казино Лас-Вегаса, ставки превышали десять тысяч долларов и иногда достигали 30 тысяч.

    Ранее сообщалось, что стрелок отправил 100 тысяч долларов на Филиппины.

    Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

    В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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