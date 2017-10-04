У стрелка из Лас-Вегаса нашли почти 50 единиц оружия

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. У стрелка из города Лас-Вегас (штата Невада) Стивена Пэддока обнаружили 47 единиц огнестрельного оружия, сообщила во вторник представитель управления по контролю за производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия США Джилл Шнайдер.

"На данный момент мы обнаружили 47 единиц огнестрельного оружия", — сказала она на пресс-конференции в Лас-Вегасе, которую в прямом эфире показывал телеканал CNN.

По ее словам, оружие было найдено в гостиничном номере, откуда Пэддок вел стрельбу, а также в принадлежавших ему двух домах в Неваде. Она отметила, что речь идет о винтовках, полуавтоматических ружьях и пистолетах, которые были приобретены Пэддоком в штатах Невада, Юта, Калифорния и Техас.

Как отметила Шнайдер, 12 единиц оружия, обнаруженных в гостинице, были снабжены специальными устройствами, позволявшими их использовать как полностью автоматическое оружие.

"Пока мы определяем, какое именно оружие применялось при этой стрельбе по людям", — сказала она.

В свою очередь, заместитель шерифа Кевин Макмэхилл уточнил, что стрелок установил несколько камер наблюдения, позволявших контролировать передвижения полиции. По его словам, две камеры были установлены в коридоре гостиницы, а одна — у дверного "глазка" на двери номера.

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Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.