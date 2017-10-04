Подруга стрелка из Лас-Вегаса направляется в США из Филиппин – СМИ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Подруга стрелка из Лас-Вегас (штат Невада) Стивена Пэддока, устроившего бойню в ночь на понедельник, 2 октября, возвращается в США из Филиппин, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в аэропорту Манилы.

Возлюбленная 64-летнего Пэддока Мэрилу Дэнли покинула Манилу вечером во вторник. Как сообщалось, полиция США "считает ее лицом, представляющим интерес для следствия".

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Ранее стало известно, что стрелок переправил 100 тысяч долларов на Филиппины.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

dailymail Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.