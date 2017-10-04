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    В мире

    Трамп считает несвоевременным вопрос о контроле за ношением оружия

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (30)

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    Вопрос о контроле за обращением оружия в США встал вновь актуальным после трагедии в Лас-Вегасе, где 64-летний Стивен Пэддок устроил стрельбу, в результате которой по последним данным, погибли 59 человек.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о контроле за ношением оружия в стране поднимать рано.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS
    Лас-Вегас после шока - Стивен Пэддок вошел в историю США на крови

    "Возможно, это произойдет. Но не сейчас", — сказал он журналистам, которые сопровождали его в поездке в Пуэрто-Рико.

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    Вопрос о контроле за обращением оружия в США встал вновь актуальным после трагедии в Лас-Вегасе. Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ранее сообщалось, что 64-летний Стивен Пэддок, использовавший для расправы несколько десятков единиц огнестрельного оружия, приобрел их абсолютно легально.

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    Республиканцы, в том числе и Трамп, традиционно выступают против ужесточения правил приобретения и ношения оружия. К этом их призывают оппоненты из Демократической партии. Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

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