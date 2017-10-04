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    Стрельба в Лас-Вегасе: СМИ выяснили, как спецназ обнаружил стрелка

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (29)

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    В полиции Лас-Вегаса сообщили, что спецназ за 20 минут определил местонахождение стрелявшего благодаря пожарной сигнализации, сработавшей из-за дыма.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Полицейский спецназ обнаружил стрелка в Лас-Вегасе благодаря дыму от выстрелов, пишет газета Washington Post со ссылкой на лейтенанта полиции Лас-Вегаса в отставке Рэнди Саттона.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS
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    Ранее шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо сообщил, что место, откуда злоумышленник стрелял по людям в Лас-Вегасе, было вычислено за девять минут.

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    По словам Саттона, спецназ за 20 минут определил местонахождение стрелявшего благодаря пожарной сигнализации, сработавшей из-за дыма.

    Как сообщает издание, у спецназа "не было достаточно времени, чтобы обыскать этаж за этажом отель, в котором 3309 номеров".

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

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