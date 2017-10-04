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    В мире

    Каталония провозгласит независимость в течение нескольких дней

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (99)

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    Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней, заявил глава женералитета Карлес Пучдемон в комментарии Би-би-си.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Референдум в Каталонии. При чем здесь Донбасс?

    По словам Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

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    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

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    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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