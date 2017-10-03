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    Около 700 тыс человек вышли на митинги в Барселоне во вторник

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (98)

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    В день всеобщей забастовки в Каталонии была остановлена работа на многих предприятиях, не работали магазины, общественный транспорт, грузчики портов.
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    REUTERS Jon Nazca

    КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. Порядка 700 тысяч человек приняли участие в митингах в Барселоне во вторник, сообщила Городская гвардия (полиция Барселоны).

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    REUTERS Juan Medina
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    "Около 700 тысяч человек приняли участие сегодня во второй половине дня в митингах в Барселоне", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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    По всей Каталонии проходит "всеобщая забастовка". Ее проводят националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании — Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея, — а также региональные профсоюзные движения в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

    В Барселоне крупнейшие митинги состоялись в 12.00 и 18.00, оба раза на площади Университета.

    В день всеобщей забастовки была остановлена работа на многих предприятиях, не работали магазины, общественный транспорт, грузчики портов. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс в автономном сообществе.

    REUTERS Yves Herman
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.

    Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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