В госдепе США объяснили причину вторжения в генконсульство РФ

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что причина проникновения сотрудников госдепартамента Штатов в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско была в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось.

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"Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях (генконсульства — ред.) живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она подчеркнула, что "никаких замков не ломали" и никакие сотрудники ФБР в мероприятии не участвовали.

Ранее МИД РФ разместил заявление, в котором отмечается, что "полностью захвачены все помещения генконсульства России в Сан-Франциско".