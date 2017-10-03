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    ООН: в Северном Ледовитом океане плавают тонны мусора

    (обновлено: )80
    По данным ООН, только за один день было собрано около 15 тонн пластикового мусора на берегу Северного Ледовитого океана в российском Мурманске.
    Море. Архивное фото
    RIA News Владимир Богатырев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Северном Ледовитом океане возле российского Мурманска плавают горы пластикового мусора, сообщает Центр новостей ООН.

    Найден самый грязный остров в мире
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    Найден самый грязный остров в мире

    "15 тонн пластикового мусора удалось собрать в течение одного дня на берегу Северного Ледовитого океана в российском Мурманске. Масштабы загрязнения потрясли даже самых опытных экологов", — сказано в сообщении.

    Сообщается, что в акции по сбору мусора приняли участие 500 местных жителей, добровольцев из России и других стран, а также представителей Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

    "Это не единственный загрязненный район Северного Ледовитого океана. По данным ученых, таяние ледников способствует продвижению пластикового мусора в "девственные" районы, а замерзшие куски пенопласта обнаружены недавно в тысяче миль от Северного полюса, вдали от судоходных маршрутов", — заявили в ООН.

    Как сообщают в ЮНЕП, уровень загрязненности российской арктической зоны стремительно приближается к показателям Атлантического и Тихого океанов, где судоходство гораздо интенсивнее.

    Как сообщалось ранее, австралийские учёные нашли самый загрязнённый остров на планете. Им оказался принадлежащий Великобритании остров Хендерсон в южной части Тихого океана.

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