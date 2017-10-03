Протестующая Каталония: тысячи людей пикетируют мэрии городов

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. В день проведения всеобщей забастовки в Каталонии в городах автономного сообщества проходят многотысячные демонстрации.

Ранее организаторы всеобщей забастовки призвали людей выйти к мэриям каталонских городов вечером, чтобы выразить свой протест против жестких действий полиции на некоторых участках во время голосования на референдуме о независимости 1 октября.

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Самая массовая акция проходит в Барселоне – на площади университета. На этой площади днем уже был митинг – там собирались студенты. Затем они буквально заполонили город, автомобильное движение в центре было фактически полностью парализовано.

Вечером на площадь Каталонии пришли уже не только студенты, но и все те, кто захотел выразить свой протест испанским властям и полиции.

Помимо Эстелад – неофициального флага независимой Каталонской республики, — видны и республиканские, и советские флаги. Много лозунгов на английском – митингующие пытаются всеми силами привлечь к "каталонской проблеме" внимание международного сообщества.

Время от времени митингующие поднимают вверх руки и машут – так они приветствую кружащий над площадью вертолет, подчеркивая мирный характер их выступлений.

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3 октября по всей Каталонии проходит "всеобщая забастовка", которую проводят националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании — Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея, — а также региональные профсоюзные движения, в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Была остановлена работа на многих предприятиях, не работали магазины, общественный транспорт, грузчики портов. Министерство развития заявило, что вычтет часть зарплаты у государственных служащих, которые присоединились к забастовке. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс в автономном сообществе.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.