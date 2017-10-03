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    Выяснилось, почему умер основатель Playboy

    (обновлено: )131
    По данным СМИ, за шесть дней до смерти Хефнер страдал от кишечной палочки и заражения крови, однако умер от остановки сердца.
    Хью Хефнер
    HECTOR MATA / AFP

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Причиной смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера стала остановка сердца и легочная недостаточность, сообщает издание Page Six со ссылкой на поступившее в его распоряжение свидетельство о смерти.

    Хью Хефнер
    VALERY HACHE / AFP
    Жизнь как чудо. Хью Хефнер и его девочки

    Как сообщает издание, за шесть дней до смерти Хефнер также страдал от кишечной палочки и заражения крови.

    Вдова Хефнера 31-летняя Кристал Хефнер в понедельник впервые после смерти мужа сделала заявление. "Мое сердце разбито. Я все еще не верю. Он дал мне жизнь. Он дал мне направление. Он научил меня доброте. Он изменил мою жизнь, он спас меня. С ним я чувствовала себя любимой каждый день", — сказала она в интервью изданию People.

    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких.

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