Гости "Октоберфеста" выпили 7,5 млн литров пива

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Традиционный фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest) завершается в Мюнхене; в этом году его посетили 6,2 миллиона гостей, которые выпили 7,5 миллиона литров пива, пишет издание Focus.

"Октоберфест" стартовал 16 сентября в 184-й раз.

"У нас был чудесный, веселый "Октоберфест". Все довольны — организаторы, трактирщики и торговцы", — приводит издание слова руководителя праздника Йозеф Шмид. Он рассказал, что 81% гостей приехали из Баварии и других земель Германии, остальные — иностранцы.

Праздник прошлого года был признан самым немноголюдным за 15 лет — в нем участвовали 5,6 миллиона человек. В прошлый раз столь "малое" количество гостей приезжало на Терезин луг в 2001 году — 5,5 миллиона.

По информации газеты, в этом году было отмечено чуть больше правонарушений, но правоохранители осуществляли постоянный контроль, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. "С точки зрения полиции это был мирный "Октоберфест", — сообщил представитель мюнхенской полиции Маркус да Глориа Мартинс.

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за погодных условий со временем праздник было решено сдвинуть на конец сентября, а заканчивается он традиционно в начале октября.