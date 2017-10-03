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    Гости "Октоберфеста" выпили 7,5 млн литров пива

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    В этом году фестиваль пива "Октоберфест" посетили 6,2 миллиона гостей, которые выпили 7,5 миллиона литров пива. В этом году было отмечено чуть больше правонарушений, но правоохранители осуществляли постоянный контроль, в том числе с помощью камер видеонаблюдения.
    В Мюнхене стартовал 184-й фестиваль пива Октоберфест
    REUTERS Michaela Rehle

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Традиционный фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest) завершается в Мюнхене; в этом году его посетили 6,2 миллиона гостей, которые выпили 7,5 миллиона литров пива, пишет издание Focus.

    "Октоберфест" стартовал 16 сентября в 184-й раз.

    "У нас был чудесный, веселый "Октоберфест". Все довольны — организаторы, трактирщики и торговцы", — приводит издание слова руководителя праздника Йозеф Шмид. Он рассказал, что 81% гостей приехали из Баварии и других земель Германии, остальные — иностранцы.

    В Мюнхене стартовал 184-й фестиваль пива Октоберфест
    Michaela Rehle
    Главный пивной праздник планеты "Октоберфест" в Мюнхене

    Праздник прошлого года был признан самым немноголюдным за 15 лет — в нем участвовали 5,6 миллиона человек. В прошлый раз столь "малое" количество гостей приезжало на Терезин луг в 2001 году — 5,5 миллиона.

    По информации газеты, в этом году было отмечено чуть больше правонарушений, но правоохранители осуществляли постоянный контроль, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. "С точки зрения полиции это был мирный "Октоберфест", — сообщил представитель мюнхенской полиции Маркус да Глориа Мартинс.

    "Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

    Из-за погодных условий со временем праздник было решено сдвинуть на конец сентября, а заканчивается он традиционно в начале октября.

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