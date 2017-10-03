Американский генерал призвал создать в Европе "военный Шенген"

Фото пресс-службы полка "Днепр-1"

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Европейские страны должны договориться о создании "военного Шенгена" для более эффективного "сдерживания" России, заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Об этом сообщает Associated Press.

По словам генерала, при транспортировке вооружений и военных грузов через границы европейских стран должны действовать особые правила, которые позволили бы быстрее перебрасывать силы НАТО.

Ходжес призвал к созданию "военного шенгена", подразумевая Шенгенскую зону в 26 странах Европы, где люди и товары могут пересекать границы без проверки документов.

"Альянс должен иметь возможность передвигаться так же быстро или еще быстрее, чем вооруженные силы России, если мы хотим, чтобы наш потенциал сдерживания был эффективным", — заявил Ходжес.

Напомним, в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине и Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода.

Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.