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    Испания заявила о сотнях раненых полицейских в беспорядках в Каталонии

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (93)

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    Заместитель председателя правительства Испании считает, что "каталонцы чувствуют себя под угрозой, чувствуют себя принужденными принимать определенные решения против их воли, и все это по вине властей Каталонии".
    Референдум в Каталонии
    REUTERS Juan Medina

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. После беспорядков в день референдума о независимости Каталонии 400 сотрудников полиции и Гражданской гвардии Испании были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Испании Сорайя Сайнс де Сантамария.

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    "Мы должны защищать права и свободы всех испанцев, которые были растоптаны женералитетом (правительством Каталонии — ред.)", — заявила Сантамария.

    "Они (власти Каталонии — ред.) хотят сделать Каталонию местом без закона, а этого нельзя допустить ни в Испании, ни в Европейском Союзе… Каталонцы чувствуют себя под угрозой, чувствуют себя принужденными принимать определенные решения против их воли, и все это по вине властей Каталонии", — подчеркнула зампред правительства Испании.

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    В Каталонии в воскресенье прошел референдум о независимости, который не признают власти Испании. В день голосования на некоторых избирательных участках произошли столкновения голосующих с полицией, в результате которых есть пострадавшие с обеих сторон. Во вторник в Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер испанских полицейских. Правительство Испании обвиняет власти автономного сообщества в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

    По данным властей Каталонии, в референдуме приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Правительство Испании не признает этот референдум, поскольку он противоречит решению Конституционного суда. Мадрид настаивает, что на референдуме не были соблюдены минимальные требования к проведению голосования.

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