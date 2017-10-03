Нардеп о законопроекте по реинтеграции Донбасса. Мира не принесет

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса не вернет мир Украине, необходимо выполнять минские соглашения, считает депутат от фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Вадим Новинский.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение Рады на этой неделе.

По мнению Новинского, закон о реинтеграции Донбасса идет вразрез с конституцией страны и "не сможет обеспечить мир Украине". "Зачем нужны очередные законы? Выполняйте минские соглашения", — цитирует слова политика пресс-служба партии во вторник.

При этом он отметил, что "Оппозиционный блок" готов поддержать любую инициативу, которая вернет мир на Украину.

"Вернуть мир может исключительно выполнение минских соглашений. Все необходимые для этого законопроекты были внесены нами давным-давно. Но их в зал никто не выносит, потому что власти выгодна война. На войну можно все списать, весь свой непрофессионализм, вороватость. В стране процветает коррупция, но все списывают именно на войну", — сказал Новинский.